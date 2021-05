© Screenforce / Screenshot Der Screenforce Day 2021 in der Schweiz steht unter dem Leitgedanken: "In 90 Minuten in die Schweizer TV-Zukunft"

Die neuste Studie von Screenforce Schweiz zeigt, dass sich Werbung auch – oder gerade – in schwierigen Zeiten lohnt. Brands, die in der Krise in TV investierten, konnten einen positiven Einfluss auf die Marktentwicklung nehmen, schreibt Screenforce Schweiz in ihrer Mitteilung. Die Studie wird morgen am 20 Mai am Screenforce Day 2021 präsentiert.