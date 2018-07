Die Gewerkschaften und die Westschweizer Redaktionen von Tamedia machen massiv Front gegen die Kündigungen, die im Rahmen der geplanten Einstellung von „Le Matin Semaine" ausgesprochen wurden. Seit Mittwochmittag treffen sich die Redaktionen zu einer Kundgebung am Bahnhof Lausanne und rufen Öffentlichkeit, Kollegen und Politik zur Unterstützung auf.



Tamedia will die gedruckte Ausgabe von "Le Matin" auf Ende Juli einstellen. 36 Kündigungen wurden bereits ausgesprochen. Insgesamt 41 Arbeitsplätze sind betroffen. Der von den Redaktionen mit 88 Prozent beschlossene Streik dauert noch bis heute Mitternacht an. Dieser sei gerechtfertigt und rechtmässig, so die Gewerkschaften.

Tamedia habe die Sozialpartnerschaft verletzt und Kündigungen ausgesprochen, obwohl vor der Waadtländer Einigungsstelle ein Schlichtungsverfahren im Gange war. Mit diesem Entscheid hat Tamedia nach Aussage der Gewerkschaft Syndicom gegen das Gesetz verstossen.





Die Gewerkschaften finden es empörend, dass Tamedia keine der alternativen Massnahmen zur Massenentlassung – welche die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Gewerkschaften ausgearbeitet hatten – akzeptiert habe. Tamedia soll, so die Forderung, nach Lösungen suchen, die die Pressevielfalt in der Romandie sichern, notfalls auch mit dem Verkauf eines Titels. Darüber hinaus soll das Medienhaus Auch die Rücknahme der Kündigungen anbieten. pd/vg