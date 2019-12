Louis-Ulysse Chopard in Sonvilier im Schweizer Jura gegründet hatte,

So performt die Marke Chopard

2013 legtden Grundstein für den derzeitigen Erfolg. In einer Zeit, in der zwar oft über das Thema Nachhaltigkeit geredet, aber am Ende in vielen Unternehmen doch wenig verändert wird, begibt sich das Unternehmen auf seine "Journey to Sustainable Luxury". In Kollaboration mit dem Beratungsunternehmenergreift das Unternehmen, das 1860eine Reihe von Initiativen. Ziel ist es dabei, bei der Gold- und Edelsteingewinnung nach Maßstäben zu handeln, die den beteiligten Menschen und der Umwelt gegenüber verantwortungsvoll sind.2018 etwa sorgte Chopard für viel Aufmerksamkeit in der Branche und in den Medien: Seit jenem Sommer verwendet Chopard, damals als erstes Luxusunternehmen überhaupt, ausschließlich "ethisches Gold", wie es in der hauseigenen Formulierung hiess. Darunter fasst Chopard zweierlei: Da wären zum einen Edelmetalle, die man von Anbietern mit einer Zertifizierung durch den Responsible Jewellery Council bezieht. Die Organisation mit Sitz in London legt Standards fest, die eine verantwortungsvolle Produktion entlang der gesamten Lieferkette sichern soll.Die zweite Kategorie des ethischen Chopard-Goldes ist nach Experten-Meinung noch außergewöhnlicher: Die Uhren- und Schmuckmarke wird selbst auf dem Sektor des Goldbergbaus aktiv. In Zusammenarbeit mit der in Kolumbien ansässigen ARM, der Alliance for Responsible Mining, investiert Chopard in kleine, handwerklich betriebene Minen in Lateinamerika. Zum einen unterstützt das Unternehmen diese Minen auf ihrem Weg zu Fairmined-Zertifizierungen, zum anderen ist Chopard selbst sit 2017 der weltweit größte Abnehmer von Fairmined Gold. „Wahrer Luxus setzt voraus, dass man die Handschrift der eigenen Lieferkette kennt", betont denn auch, Co-Präsidentin und Kreativdirektorin von Chopard. Trotzdem sorgt die Strategie nach wie vor für Aufsehen, etwa beim Launch der Alpine Eagle im vergangenen Monat.Und längst umfasst das Thema nicht nur Gold, sondern auch Perlen, Diamanten und andere Rohstoffe. Für Chopard-Eigentümerist das Hinterfragen von Gegebenheiten zum Muss geworden. "Wo und wie können wir heute wichtige Probleme anders, besser, zeitgemässer lösen, also Themen anpacken", lässt er sich in Medien zitieren. Genau diese Haltung, über die derzeit so viel im Marketing diskutiert wird, finden die Konsumenten derzeit gut.