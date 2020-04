Wunderman Thompson - Stihl Akkupower

Stihl ist vor allem für seine Motorsägen bekannt. Das Portfolio des Unternehmens ist allerdings deutlich breiter gefächert. Das Sortiment für alle Arbeiten rund um Haus und Garten soll die neue Kampagne von Wunderman Thompson bekannt machen. Die Botschaft: "Wer sich für ein Gerät von Stihl entscheidet, hat nicht bloss einen Rasenmäher, Laubbläser oder Hochdruckreiniger an seiner Seite – sondern einen zuverlässigen Team-Partner."Drei 15-sekündige Videos zeigen in schnellen Schnitten Produktvorteile der verschiedenen Geräte, ohne dabei didaktisch daherzukommen. Die Filme sind als Pre-Roll, Bumper und Social Media Ads in der Schweiz zu sehen und werden von diversen Display Ads und Printanzeigen begleitet.Sämtliche Werbeinstrumente führen auf eine Microsite , wo laut Agentur jeder Besucher seinen passenden "Team-Partner" sowie einen Online-Fachhändler in der Nähe findet.