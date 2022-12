© zVg Loeb versucht, das stationäre Einkaufserlebnis schmackhaft zu machen und die Kunden in die Läden zu locken

Pünktlich zum Start in den Dezember meldet sich Loeb zu Wort. Der traditionsreiche Warenhauskonzern mit Filialen in Bern, Biel und Thun wirbt in einer von Family konzipierten Kampagne für "Weihnachtsshopping im Loeb".