762 Firmengründungen hat das Institut für Jungunternehmen (IFJ) in den ersten neun Monaten dieses Jahres gezählt. In den ersten drei Quartalen 2020 waren es insgesamt 774 gewesen. Prozentual gesehen, liegt die Branche Marketing und Kommunikation damit im Vergleich mit 18 respektive 19 anderen Branchen auf dem drittletzten Platz. Nur in den Sektoren Transport & Logistik (-6,8%) und Hightech (-11,9%) nahm die Zahl der Neugründungen stärker ab.



Demgegenüber gab es in allen anderen Branchen Zuwächse. Zu den Top drei Wachstumsbranchen gehören Land & Forstwirtschaft (+35,4%), Weitere Dienstleistungen (unter anderen Videoproduktion, Fotografie, Facility Management, Gartenbau) mit 34,6 Prozent und der Detailhandel mit 27,8 Prozent.



Insgesamt steuert die Schweiz laut IFJ mit Blick auf die Anzahl neuer Firmengründungen auf ein neues Rekordjahr zu. Nachdem das von der Corona-Pandemie geprägte Jahr 2020 bereits als Rekordjahr in die Geschichte einging, setzt sich der Gründungsboom im aktuellen Jahr fort. In den ersten drei Quartalen 2021 wurden 37.693 neue Firmen ins Handelsregister eingetragen. Dies entspricht einem Anstieg von 12,1 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode.

Die meisten Neugründungen erfolgten in den Kantonen Zürich (6.661), Waadt (3.606), Bern (3.366) und Genf mit 3.106 Neueintragungen. Diese vier Kantone machen fast die Hälfte aller schweizweiten Neugründungen aus.