Hintergrund: Viele kleine und mittelständische Unternehmen im Kanton stehen in einem harten Wettbewerb um Fachkräfte. Mehr als 110.000 Fachleute würden täglich aus dem Aargau wegpendeln, etwa nach Zürich, Bern und Basel. Um den heimischen KMU als potenziellen Arbeitgebern eine Plattform zu geben, haben sich Vertreter der Aargauer Wirtschaft, der Standortförderung, der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW und der Beratungsstelle Ask! im Work Life Aargau zusammengetan. Auf dessen Fachkräfte- und Imageplattform können sich Unternehmen mit einem Porträt als attraktive Arbeitgeber präsentieren.Blueheart ist damit beauftragt, die Site bei einem breiten Zielpublikum, nicht zuletzt bei Fachkräften im Aargau und in den angrenzenden Kantonen, bekanntzumachen. Dazu hat die Agentur nach eigenen Angaben eine stark digital geprägte Launchkampagne entwickelt. Mit Programmatic Ads und Social Media Ads in den Netzwerken Facebook, LinkedIn und Instagram sollen die Zielgruppen – Wegpendler, Young Potentials, Single Professionals, Teilzeit-Arbeitskräfte und weitere – individuell angesprochen und auf die Plattform geleitet werden.