© zVg Das Play Suisse-Angebot soll aus Schweizer Filmen, Serien und Dokumentationen aller vier Sprachregionen bestehen

Am Sonnabend, 7. November, soll es so weit sein: Dann will die SRG ihre neue nationale Streaming-Plattform Play Suisse launchen. Die Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft plant, den Dienst im Rahmen des Geneva International Film Festivals vorzustellen.