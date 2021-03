Die Verlegung der Radio SRF 4 News und der Nachrichtenredaktion mit etwa 70 Mitarbeitenden von Bern nach Zürich hatte SRF bereits Ende 2019 bekanntgegeben. Dafür werden im bestehenden News- und Sportcenter am Standort Zürch Leutschenbach drei Radiostudios eingebaut. Die Umbauarbeiten seien diese Woche gestartet, teilte Wappler mit. Mit dem Umzug wolle SRF seine Kosten Medienberichten zufolge um drei Millionen CHF reduzieren.



Zudem hat Anfang vergangenen Monats auf dem Campus Leutschenbach der Bau der sogenannten Radio Hall begonnen. Der Umbau einer bestehenden Halle werde etwa ein Jahr dauern, so Wappler. Danach würden schrittweise bis Ende August kommenden Jahres der Umzug und die On-Air-Termine von Radio SRF1, SRF3, Virus und Musikwelle erfolgen. Im Anschluss werde SRF das heutige Radiostudio Brunnenhof in Zürich zurück an die Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich-Schaffhausen geben.