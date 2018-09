Fünf Protagonisten mit fünf komplett unterschiedlichen Häusern – in der neuen Sendung "Wer wohnt wo?" ziehen fünf Mitspieler mit Moderator Sven Epiney von Haus zu Haus und versuchen durch geschicktes Befragen, Beobachten und Kombinieren herauszufinden, welches Zuhause zu welcher Person gehört.



So unterschiedlich die Charaktere und Einrichtungen auch sind, eines haben aber alle Mitspieler gemeinsam: die Leidenschaft fürs schöne Wohnen. Wer durch geschicktes Beobachten und Kombinieren am Ende der Sendung am meisten richtige Zuordnungen macht, gewinnt. © zvg Hier wird Haus 4 unter die Lupe genommen: v.l. Stefan, Gaby, Dorothée, Peter, Thomas "Wer wohnt wo?" ist eine unterhaltsame Entdeckungstour durch wahrgewordene Schweizer Wohnträume. Durch die Sendung führt Sven Epiney.



Ausstrahlungsdatum: Samstag, 15. September 2018, 20.10 Uhr, SRF 1