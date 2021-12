Reto Gerber hat die Abteilung CR Video über Jahre stark mitgeprägt, organisatorisch wie publizistisch, und er hat den wichtigen Ausbau in Richtung Digitalisierung zusammen mit seinen jeweiligen Teams aktiv mitgestaltet. Ein Beispiel dafür ist die Neulancierung von "#SRFglobal" im Mai 2021. "Ich konnte in den vergangenen Jahren unglaublich viel aufbauen und prägen – dafür bin ich sehr dankbar", sagt Reto Gerber. "Doch nun, mit fünfzig Lenzen, werde ich noch einmal etwas Neues beginnen. Ich möchte in meiner nächsten Lebensphase unternehmerischer denken und handeln."SRF-Nachrichtenchef: "Wir bedauern den Abgang von Reto Gerber ausserordentlich. SRF verliert mit ihm eine wichtige Führungskraft, die in den letzten Jahren in verschiedensten Funktionen hervorragende Arbeit geleistet hat. Wir wünschen ihm bei seiner beruflichen Neuorientierung alles Gute."