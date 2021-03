Simon Thoma, Leiter Marketing bei BRACK.CH, sagt: "Das Titelsponsoring der Challenge League bleibt ein wichtiger Meilenstein in unserer Firmengeschichte. Wir danken Ringier Sports und den Klubs der Challenge League für die gute Zusammenarbeit in den letzten acht Jahren und die vielen gemeinsamen Erfolge. Der Liga und allen Klubs drücken wir auch weiterhin kräftig die Daumen. "Martin Blaser, CEO Ringier Sports: "Wir bedauern sehr, dass wir mit BRACK.CH einen langjährigen Geschäftspartner verlieren. Es war bis zum heutigen Tag eine für beide Seiten erfolgreiche Zusammenarbeit. In unserer Funktion als Gesamtvermarkter der Swiss Football League richten wir den Blick nach vorne und hoffen, dass es uns trotz der aktuell schwierigen Situation gelingen wird, ein Nachfolgeunternehmen für dieses Engagement zu gewinnen."