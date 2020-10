Es muss nicht immer Bandenwerbung sein, um im Sportumfeld aufzufallen. Seit August sindundPartner. Die Schweizer Traditionsmarke stattet die Mannschaft mit Reisegepäck aus. Jetzt kommen auch die Fans des Traditionsclubs in den Genuss der Kooperation.Ab November bringt Victorinox in einer streng limitierten Auflage den "BVB x Victorinox"-Koffer auf den Markt. Nur 800 Exemplare sind von der Kofferkollektion erhältlich, die es in zwei Grössen geben wird. Zu haben ist die Limited Edition in der Schweiz und in Deutschland im Victorinox Onlineshop, in ausgewählten Stores der Marke sowie in den BVB-Stores und der Fanwelt im Stadion Signal Iduna Park. Kommuniziert wird das Angebot bisher vor allem über PR.Seit August 2020 versorgt Victorinox als offizieller Tour- und Kampagnenpartner die BVB-Profimannschaft und die gesamte Crew mit hochwertigem Reisegepäck. Die Partnerschaft ist für mindestens zwei Jahre angelegt. mir