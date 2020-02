Die Köpfe hinter der Kampagne Bei Huawei:

Alexandra Locher-Divoky, Marketing & Retail Director Consumer Business,

Mirjam Berger, PR Manager Consumer Business,

Daniel Maurer, Retail Manager & Promoter,

Gustav Meijer Swantee, Retail Manager & Promoter)

Beteiligt als Agenturen sind:

BlueGlass, Social Media,

Live Lab, Event

Oppenheim & Partner, PR/Film

Huawei Schweiz

Seit Dezember 2019 istoffizieller Partner von Swiss-Ski und der Ski Alpin Nationalmannschaft. Zum traditionsreichen Lauberhornrennenn vor drei Wochen hat die chinesisches Telekommunikationsmarke erstmals die Partnerschaft aktiviert - mit einem alternativen Weltcup.In der Fanzone auf "Girmschbiel" unterhalb des Hundsschopf-Sprungs konnten Besucher an drei interaktiven Erlebnis-Stationen Technologie-Highlights von Huawei in verschiedenen Disziplinen spielerisch ausprobieren.und Social Media Comedianversuchten zudem, in die Fussstapfen der legendären Ski-Kommentatoren Matthias Hüppi und Bernhard Russi zu treten.Sie kommentierten das Lauberhorn-Rennen aus Laien-Sicht und gewährten so einen etwas anderen, humorvollen Blick auf das Rennspektakel. Medienpartner 20 Minuten versorgte zudem die User mit einem Live-Ticker. Abgerundet hat Huawei das Ganze mit rominenter Logo-Präsenz auf der Rennstrecke gepaart mit weiteren klassischen Marketingmassnahmen. Dass die Marke langfristig sich im Schweizer Skisport engagieren will wird auch an anderer Stelle sichtbar. Bereits seit dem Frühjahr 2019 kooperiert Huawei mit der Schweizer Olympiasiegerin und Weltmeisterin