Das anlässlich des Alpin-Weltcups der Frauen in Crans-Montana um vier Jahre verlängerte Sponsoring-Engagement von BRACK.CH ist breitgefächert. Es umfasst von der Nachwuchsförderung über das Individualsponsoring von alpinen Aushängeschildern wie Ramon Zenhäusern bis zum Weltcup-Sponsoring und Patronat der BRACK.CH Schweizer Meisterschaft zahlreiche Bereiche. "Das umfassende Engagement unseres neuen Silver Partners unterstreicht die tiefe Verbundenheit von BRACK.CH mit dem Schweizer Schneesport. Wir freuen uns deshalb sehr, dass BRACK.CH weitere vier Jahre an unserer Seite ist und wir so auch weiterhin gemeinsam neue Projekte und Serien entwickeln können, von denen der Nachwuchs und damit der gesamte Schweizer Schneesport profitieren", so Bernhard Aregger, CEO von Swiss-Ski.



Marc Isler, CEO von BRACK.CH, ergänzt: "Das 2018 lancierte Schneesport-Engagement ist für uns eine Herzensangelegenheit und passt zur Firmenphilosophie. Swiss-Ski steht für Qualität, Tempo und Swissness - Werte, die wir bei BRACK.CH leben und die uns in unserer Positionierung als Schweizer Onlineshop unterstützen. Auch die Förderung von Nachwuchstalenten – sei es im Schneesport oder anderen Sportarten, aber auch in der beruflichen Fortbildung – ist fester Bestandteil von BRACK.CH.» Zudem erwähnt Isler, dass das Schneesport-Engagement ein wichtiger Bestandteil des Marketings sei: «Für unsere aktuelle Marketing-Kampagne ‹LIEFERT› liefert das Engagement spannende und emotionale Storys, ermöglicht die Ansprache neuer Kunden und leistet einen wertvollen Beitrag zur Steigerung der Bekanntheit von BRACK.CH."