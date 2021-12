Die weiteren Preisträger an der TV-Gala des Schweizer Sports sind die Fussball-Nationalmannschaft (Team des Jahres), Edi Telser (Trainer des Jahres), Marcel Hug (Paralympischer Sportler des Jahres) und Yann Sommer (MVP des Jahres).

Odermatt zehn Jahre nach Cuche

© SRG SSR

Marco Odermatt nominiert als Sportler des Jahres mit Freundin Stella Parpan

Bencic überglücklich, Neff emotional

Zum ersten Mal seit zehn Jahren ging die Wahl bei den Männern an einen Skifahrer. Auf Didier Cuche, der 2011 und 2009 in der Hauptkategorie triumphierte, folgte Marco Odermatt. Der 24-jährige Nidwaldner hatte im vergangenen Winter als Zweiter in der Gesamt-, Riesenslalom- und Super-G-Wertung bereits eine Hand an einer der begehrten Kristallkugeln im alpinen Skiweltcup.Bei der Wahl zum Sportler des Jahres konnte Odermatt am Sonntag keiner annähernd das Wasser reichen. Der fünfmalige Junioren-Weltmeister von 2018, der tags zuvor in Val d'Isère bereits seinen dritten Weltcupsieg in dem noch jungen Winter feiern konnte, vereinigte 34 Stimmenprozente auf sich und verwies seinen Swiss-Ski-Teamkollegen Beat Feuz (17,2) und Jérémy Desplanches, den Olympia-Bronzemedaillengewinner im Schwimmen, mit beachtlichem Abstand auf die Ehrenplätze.Bei den Frauen lieferten sich mit Belinda Bencic und Jolanda Neff zwei Olympia-Goldmedaillengewinnerinnen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende hatte Bencic die Nase leicht vorne. Die Einzel-Olympiasiegerin im Tennis erhielt bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres gut sechs Stimmenprozente mehr als Neff. Bencic ist nach Manuela Maleeva (1993) und Martina Hingis (1997) die dritte Tennis-Spielerin, die den Award entgegennehmen konnte.#BN+360246Bencics Wahl bildete des Ende eines langen Abends voller Emotionen, an dem eines der erfolgreichsten Jahre in der Schweizer Sport-Geschichte nochmals in all seinen Facetten aufgerollt worden ist. Mit ihrem Rückblick auf den historischen Schweizer Dreifachtriumph der Mountainbikerinnen an den Sommerspielen in Tokio sorgte Jolanda Neff auch vier Monate danach noch für Gänsehaut-Stimmung. Ihr bislang grösster Triumph nach persönlicher Leidensgeschichte honorierte das TV-Publikum im Tele-Voting mit zahlreichen Stimmen.