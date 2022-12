© SRF

An den "Sports Awards" dreht sich alles um die prägendsten Sportpersönlichkeiten des Jahres. Jetzt stehen die Nominierten in den Kategorien "Sportlerin" und "Sportler" fest. Wer eine Auszeichnung entgegennehmen darf, kann das TV-Publikum in der Livesendung am Sonntag, 11. Dezember 2022, via Televoting mitbestimmen.