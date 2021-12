Entsprechend äussern sich auch Belinda Bencic sowie Arturo Sutter, CEO der Trivarga AG, welche Vitamin Well exklusiv in der Schweiz vertritt.



Belinda Bencic über Vitamin Well: "Ich freue mich ausserordentlich, als Brand Ambassadorin mit der Marke Vitamin Well zusammenzuarbeiten. Vitamin-, Mineralien- und Flüssigkeitszufuhr sind nicht nur im Tennis essenziell, sie sind generell der Schlüssel für eine Top Performance. Vitamin Well und ich sind ein perfekter Match. Es macht mich stolz, das beliebteste Vitamingetränk der Schweiz zu repräsentieren."