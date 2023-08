zVg

Furby ist in den beiden Farben Lila und Orange erhältlich

Das elektronische Kuschelwesen Furby ist zurück. In den ersten drei Jahren nach dem Launch 1998 brachte der US-amerikanische Spielwarenhersteller Hasbro (Monopoly, Spiel des Lebens) weltweit mehr als 40 Millionen Stück in die Kinderzimmer. Seit Anfang des Monats steht die jüngste Version in Schweizer Regalen.

Damit das plüschige Spielzeug erneut reissenden Absatz findet, begleitet Hasbro den Marktstart mit einer Kommunikationskampagne, die von der in N