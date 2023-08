Marvin Ibo Güngör

In der Messehalle 1.2 wurden unter großem Zuschauerzuspruch die Badmintonwettbewerbe ausgetragen

Tausende Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung, ihre Betreuungsteams und die Fans trafen sich bei den Special Olympics World Games in Berlin. Der Veranstaltungsbauer Nüssli (Schweiz) AG mit Sitz in Hüttwilen verwandelte dafür die Messe Berlin in eine Multi-Sportanlage.

Die grösste Inklusions-Sportveranstaltung der Welt vereinte vom 17. bis 25. Juni Menschen mit und ohne geistige Behinderung in ihrer Begeisterung