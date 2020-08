Back in Business

Zu mir oder zu dir

© Clear Channel

Werben direkt am POS ist jetzt auch digital möglich mit dem Digital Convenience Network mit 180 Screens an Coop Pronto Shops

Schweizferien statt Fernreisefieber

© Clear Channel

Clear Channel Mitarbeitende bewerben die Schweiz mit einer der Kampagne #zeigdeinensommer

Louis Vuitton statt Städtetrip

© Clear Channel

Werben an einer der exklusivsten Shoppingmeile Europas

On the road again

© Clear Channel

© Clear Channel

Nach dem Lockdown sind die Schweizer wieder draussen aktiv und haben eindeutig - wie noch nie im Sommer – Lust, das eigene Land zu entdecken. Und die Monate mit Verzicht sind definitiv vorbei – Herr und Frau Schweizer gönnen sich wieder was. Die Entwicklung ist wissenschaftlich belegt. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH erfasst Echtzeitdaten über das Kauf- und Mobilitätsverhalten. Der Aktivitätsindikator zeigt: Schweizer konsumieren nach dem Tiefpunkt am 23. März mittlerweile mehr als vor der Corona-Krise. Und sie sind fast so mobil wie vor Ausbruch der Pandemie. Das sind gute Nachrichten für die gesamte Schweizer Wirtschaft. 2020 ist der Schweizer Outdoorsommer schlechthin. Out of Home und Clear Channel sind wieder zurück im Business mit vielen sonnigen Werbeplätzen.Planen, das war mal. Wir entscheiden spontan, denn die meisten unserer Freunde und Nachbarn sind nicht weit weg. Einfach schnell zum Einkauf für Wurst, Salat, Eiswürfel, Bier, Glace an der nächsten Tankstelle vorbei und der Party steht nichts mehr im Weg. Wer kaufen will, beachtet Werbung – und je näher der Kauf rückt, desto intensiver wirkt sie. Werben direkt am POS ist jetzt auch digital möglich mit dem Digital Convenience Network mit 180 Screens an Coop Pronto Shops.Clear Channel Mitarbeitende bewerben die Schweiz mit einer der Kampagne #zeigdeinensommer und motiviert die Bevölkerung auf www.clearchannel.ch/zeigdeinensommer mitzumachen. Für Werbeauftraggeber und Agenturen gibt’s Reichweite zu SommerpreisenWerben an einer der exklusivsten Shoppingmeile Europas, der Bahnhofstrasse Zürich, fördert die Einkaufslust gerade jetzt, wo das «Angesparte» für den persönlichen kleinen oder grossen Luxus eingesetzt wird statt für lang geplante Ferien. Für digitales Fullbranding oder höchst flexible Kampagnen.Ein Blick auf Strassen und Plätze zeigt ein deutliches Bild - die Leute sind unterwegs und geniessen ihre neuen Freiheiten. Insbesondere das Auto, Motorrad oder E-Bike sind jetzt grad hoch im Kurs. Out-of-Home profitiert von der wieder steigenden Mobilität. Grund genug für Marken, sich an stark frequentierten Strassen in Szene zu setzen.