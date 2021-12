Mit "Do you remember me?" realisiert 20 Minuten erstmals einen Dokumentarfilm in Spielfilmlänge und wird für das Erstlingswerk für den Preis "Opera Prima" der Solothurner Filmtage nominiert. Der Film über das Thema Mädchenbeschneidung ist auch für die Impact Days des Filmfestivals und Forum für Menschenrechte FIFDH in Genf selektioniert sowie vom Berlin Indie Film Festival in der Kategorie Best Documentary nominiert. "Do you remember me?" wird im März 2022 im Kino zu sehen sein.





Während zwei Jahren haben die drei Filmemacher*innen von 20 Minuten Désirée Pomper, Helena Müller und Murat Temel am Dokumentarfilm gearbeitet. «Wir freuen uns über die Nominationen und hoffen, dass wir mit unserer Arbeit zur Aufklärung der Mädchenbeschneidung beitragen und zumindest einen kleinen Beitrag im Kampf gegen dieses Verbrechen leisten können», sagt Désirée Pomper, stellvertretende Chefredaktorin bei 20 Minuten. © 20 Minuten Sara Aduse "Do you remember me?" handelt von Sara Aduse, einer jungen Frau aus Zürich, die als 7-Jährige in Äthiopien beschnitten wurde. Der Dokumentarfilm dokumentiert Saras Reise in ihre Heimatstadt Harar, wo sie sich auf die Suche nach ihrer damaligen Beschneiderin macht. Während der Reise entdeckt Sara, dass trotz staatlichem Verbot in Äthiopien weiterhin Mädchen beschnitten werden und wird zur Aktivistin gegen Mädchenbeschneidung. Neben der Protagonistin kommen im Film auch Menschenrechtsexpert*innen zu Wort, die das Thema Mädchenbeschneidung kulturell, historisch und politisch einordnen. © 20 Minuten Sara Aduse



Der Dokumentarfilm, in dem fünf Sprachen (Schweizerdeutsch, Englisch, Hararisch, Amharisch und Oromo) gesprochen werden, wurde auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch untertitelt. Unterstützung beim Entstehungsprozess erhielten die Filmemacher*innen vom oscar-nominierten Regisseur und Produzenten Christian Frei ("War Photographer*, 2001). Die Filmmusik komponierte der vielfach prämierte Zürcher Marcel Vaid, der auch Präsident des Berufsverbandes der Schweizer Medien-Komponisten ist.

