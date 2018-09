Der auf Werbung für zivilgesellschaftliche Themen spezialisierte Dienstleister hat dafür mit der bekannten Schweizer Schlangenfrau Nina Burri zusammengearbeitet. Sie hat mit ihrem Körper verschiedene Maschinen dargestellt. Das Resultat der Arbeit sind ungewöhnliche Visuals, die dem Betrachter das Leid ausgebeuteter Menschen zeigen sollen.



Ziel der Kampagne von Solidar Suisse: Die NGO will auf die unmenschlichen Arbeitsbedingungen aufmerksam, unter denen sich Millionen von Menschen in Fabriken, auf Plantagen oder in Haushaltungen weltweit verdingen müssen. Der Titel der Sujets: "Der Mensch ist keine Maschine".