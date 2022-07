Decalia Capital und Ringier beteiligen sich an Edge Strategy

Software as a Service

Edge Strategy bekommt mit Decalia Capital und die Ringier-Gruppe

Die Schweizer Finanzgruppe Decalia Capital und die Ringier-Gruppe beteiligen sich mit einer Minderheitsbeteiligung an Edge Strategy. Das IT-Unternehmen hat sich auf Software as a Service-Lösungen zur Messung, Beschleunigung und Zertifizierung von Geschlechtergerechtigkeit und intersektioneller Gerechtigkeit spezialisiert. Mit dem frischen Kapital will sich das Unternehmen international weiterentwickeln.