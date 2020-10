© Facebook

Das sagt Diane Summers, Senior Advisor, Impfstoffakzeptanz und -nachfrage, UNICEF

Bereits Mitte Oktober liess das Social Media Netzwerk ein entsprechendes Engagement verlautbaren. Darin wurden verschiedene Massnahmen angekündigt. So wolle man weltweit Werbeanzeigen verbieten, die Menschen davon abhielten, sich impfen zu lassen. Man arbeite dabei mit globalen Gesundheitspartnern zusammen. Zudem werde man eine Informationskampagne zur Grippenschutzimpfung starten. Vergangenen Freitag 30. Oktober startete eine solche Kampagne auch in der DACH-Region sowie in 27 Ländern in Europa und Afrika. Im Newsfeed erscheinen Hinweise und im COVID-19 Informationszentrum stehen Informationen über den Grippenschutzimpfstoff bereit. Ziel der Aktion ist es, die die Gesundheitsbehörden zu unterstüzten, die die Impfung in diesem Jahr für besonders wichtig hielten. Das Risiko einer zeitgleichen Grippe- und COVID-19-Infektion soll damit minimiert werden.„Impfstoffe waren für UNICEF schon immer eine globale Priorität und werden es noch mehr sein, wenn die Welt weiterhin gegen COVID-19 kämpft. Der Anstieg der Nachfrage nach Impfungen in Gemeinden weltweit ist der Schlüssel zur Rettung von Menschenleben. Unsere Zusammenarbeit mit Facebook ist Teil unserer Bemühungen, Fehlinformationen über Impfstoffe zu beseitigen und resonante und beruhigende Informationen über Impfungen auszutauschen.“