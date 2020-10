Pinterest verbietet Werbeanzeigen mit kulturell unangemessenen Kostümen und ermöglicht es, den NutzerInnen, kulturell unsensible Inhalte direkt von den betreffenden Pins aus zu melden.

Ab diesem Jahr wird bei bestimmten Suchanfragen - wie z.B. "Tag der Toten-Kostüme" - ein Pin mit Informationen an erster Stelle der Ergebnisse angezeigt werden. Inhalt des Pins sind von der Pinterest-Mitarbeitergruppe PIndigenous und Experten wie Dr. Adrienne Keene kuratierte Informationen darüber, wie man nachdenklich und respektvoll feiern kann.

Pinterest beschränkt die Empfehlungen für Kostüme, die andere Kulturen darstellen

2020 ist für Pinterest das Jahr, in dem man über die Feiertage und Feste hinweg neue Dinge ausprobieren und neue Traditionen schaffen soll. Auch sollte man Halloween pandemiegerecht feiern können. Zu den Top-Suchanfragen gehören denn auch Dinge wie "Halloween-Frühstück", "Grusel-Garage" oder "Halloween-Schnitzeljagd. Not macht bekanntlich erfinderisch.„Halloween fällt dieses Jahr trotz der Pandemie mit Sicherheit nicht aus. Pinterest-NutzerInnen werden kreativ, um feiern zu können, ohne sich und andere zu gefährden. Sie suchen nach „Halloween-Spielen“ für zu Hause (Suchanfragen seit letztem Jahr um 10x gestiegen) und dekorieren jedes einzelne ihrer Zimmer. Sie suchen dazu nach „Spukhaus-Badezimmer“ (+3x) oder „Halloween-Schlafzimmer“ (+9x). Manche Nutzer planen eine „Halloween-Gartenparty“ , aber mit Extra-Schutz: Suchanfragen für „Halloween-Kostüme mit Masken“ sind um satte 27x gestiegen. Und auch in der Nachbarschaft soll die Stimmung steigen: Wir verzeichnen einen Anstieg von 7x für „Vorgarten-Deko“ im Vergleich zu letztem Jahr.“