Sportagon

Sportagon will mehr Wirkung auf Social Media erzielen. Dazu holt sich der Sporthändler die NK Media GmbH an Bord

Sportagon GmbH will ihre Kommunikation in den Sozialen Medien verbessern. Dazu holt sich das Sporthandelsunternehmen die NK Media GmbH an Bord. Die Social Media Agentur entwickelt Strategien für Instagram, Twitter und Co, erstellt Content sowie Werbemittel für performance-orientierte Werbekampagnen.

Die Sportagon GmbH mit Sitz in Tagelswangen gibt es seit 20 Jahren. Das Sporthandelsunternehmen beliefert den Markt mit innovativen un