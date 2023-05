Gian Simmen

Mit seinem Olympiasieg in Nagano hat der Snowboarder Gian Simmen vor 25 Jahren Geschichte geschrieben

In der Schweiz ist Gian Simmen eine Legende. Obwohl sein spektakulärer Olympiasieg in Nagano bereits 25 Jahre zurückliegt, ist der beliebte Snowboarder auch heute noch gern gesehener Gast bei Events, beliebter Interviewpartner in den Medien und angesagtes Testimonial für zahlreiche Marken.

Eine wichtige Rolle für seine Popularität spielt dabei sicherlich die Tatsache, dass Simmen ein skandalfreier, bodenständiger und ü