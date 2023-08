zVg

Den Smile Swiss Influencer Award gibt es seit dem Jahr 2018

Am 14. Oktober werden die Smile Swiss Influencer Awards in "The Hall" in Zürich vergeben. Insgesamt 54 Influencer sind nominiert. Jeweils sechs treten in insgesamt neun Kategorien gegeneinander an. Das Community Voting läuft bis zum 17. September.

Die aus Branchenkennern bestehende Jury hatte aus allen Einreichungen die besten All-Stars Content Creators für die Kategorien Entertainment, Lif