Swissreputation Group

Auch wenn die Swisscom in der Gesamtrangliste leicht verloren hat, behauptete sie zum dritten Mal in Folge den Bestwert in "Nachhaltigkeit"

Holcim, ABB und Kühne+Nagel stehen an der Spitze des SMI Reputation Index für das erste Halbjahr 2023. Das Ranking zeigt, wie die 20 Unternehmen des Swiss Market Index (SMI) in der medialen Öffentlichkeit in der Schweiz wahrgenommen werden. Partners Group und Nestlé schauen auf ein trübes Mediensemester zurück.

Für seinen SMI Reputation Index hat der Zürcher Medienanalyseanbieter Swissreputation Group insgesamt mehr als 120.000 Aussagen zu den SMI-U