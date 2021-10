© zvg Silvia Peter, Unternehmerin, spezialisiert auf Organisationsentwicklung und Führungsberatung

Per Oktober 2021 tritt ein neuer Player im Bereich Organisationsentwicklung und Führungsberatung in den Markt. Mit langjähriger Erfahrung in namhaften Agenturen wie Serviceplan, Spillmann/Felser/Leo Burnett, McCann Erickson, TBWA, und Bosch&Butz sowie Erfahrung im Weiterentwickeln von Organisationsstrukturen – zuletzt in der Geschäftsführung der Teambox AG für Agentursoftware – bietet Silvia Peter reichhaltiges Expertenwissen in der Kommunikationsbranche.