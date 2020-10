© Silverspot

Gedreht wurde an drei Tagen und drei Sets: Einer Einkaufsmeile, einem gemieteten Tram und einer Bürolocation. Für die Silverspotler Remo Ciavatti und Nicolas Vonlanthen eine besonders heisse Angelegenheit: «Das Wetter im Spot musste nach „November“ aussehen, gedreht wurde aber bei 31 Grad im Schatten in Winterkleidern, das alles bei künstlichem Regen und Wind. Darsteller, Statisten und Visagisten haben da ganze Arbeit geleistet, da aufgrund der dicken Kleidung, die die Darstellerin sowie auch die Statisten zum Schwitzen brachte, regelmässig nachgeschminkt werden musste.»Die Spots laufen in drei Sprachregionen in der Schweiz (Deutsch, Französisch, Italienisch) ab dem 26. Oktober. Auf SRF und diversen Schweizer Fenstern der deutschen und Schweizer Privatsender. Zudem sind die Spots auf PassengerTV (Buss und Bahn) zu sehen. Ausserdem werden die Spots auch international, vorerst für Kanada und Tschechien adaptiert.