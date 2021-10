Bischof arbeitet seit 2013 in der Sportredaktion des "Blick" und ist heute stellvertretender Leiter Sport Online der Blick-Gruppe. Der 31-jährige Ostschweizer verfügt über einen Master of Arts in Geschichte sowie Medien- und Kommunikationswissenschaften.



Am 18. Oktober übernimmt er die Leitung der Stabstelle Kommunikation beim SHV. Er wird in seiner neuen Funktion an Verbandsgeschäftsführer Jürgen Krucker berichten. Am 1. Januar kommenden Jahres bekommt der SHV auch einen neuen Zentralpräsidenten: Dann tritt Pascal Jenny an die Stelle von Ulrich Rubeli.Bischofs Vorgänger Marco Ellenberger war 13 Jahre in der SHV-Geschäftsstelle im Einsatz. Er wird noch bis und mit 10. Oktober und damit bis zum Abschluss des EM-Qualifikations-Lehrgangs der Frauen-Nationalmannschaft operativ für den SHV tätig sein. Ellenberger verlässt den SHV nach Verbandsangaben auf eigenen Wunsch.