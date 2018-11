© zvg

Wenn die vorweihnachtliche Krise ....

Cards for free mit Kampagnensujets

Bei manchem setzt sie so langsam ein: Die vorweihnachtliche Krise, die sich jedes Jahr aufs Neue einstellt, wenn die christlichen Feiertage nahen. Tanten, Onkel, Eltern, Grosseltern und Cousinen - 12 Monate kein Kontakt, dafür schwelende Konflikte und nun das Aufeinandertreffen. Und selbst in Familien und bei Menschen, die vergleichsweise harmonisch zusammenleben, kann die Suche nach den richtigen Geschenken Stress auslösen. Bei anderen reicht schon der Anblick von Lebkuchen Anfang September. Was hilft: Die Schweizer Buchhändler und die Kreativen von Serviceplan Suisse haben eine Idee: "Sag's mit einem Buch". Im geschilderten Fall trägt es den Titel "Ich kann da nicht nüchtern hin".Ziel der Kampagne ist es, Bücher ins rechte Licht zu rücken, sie verstärkt ins Gespräch zu bringen und mehr Menschen zum Besuch von Buchhandlungen zu bewegen. Das düfte gelingen, passen die Motive so gut, wie das zur Vorweihnachtskrise, das den plakativen Aspekt von Büchern, also das Cover, so nutzt, dass der Betrachter unweigerlich schmunzeln muss.So funktionieren alle Sujets des Auftritts, die auf verschiedenen Werbemitteln wie Plakat, Kinodias, Buchzeichen und Cards for free zum Einsatz kommen. Dabei beziehen sich die ausgewählten Buchtitel jeweils auf Anlässe, Feiertage und Situationen von Beziehungskrisen über die Silberhochzeit bis zum störenden Handyklingeln im Kino und kommentieren diese mit einem Augenzwinkern. Serviceplan und sein Auftraggeber nehmen dabei ab November an über 400 Plakatstellen, in mehr als 40 Arthouse Kinos sowie in 3000 Buchhandlungen verschiedene Ziel- und Altersgruppen ins Visier. emsDani Landolf (Geschäftsführer), Thomas Kramer (Präsident)Jan Krohn (Text), Nadja Tandler, Jasmine von Niederhäusern (Art Direction), Martin Spillmann, Florian Birkner, Simon Staub (Creative Direction), Raul Serrat (Executive Creative Direction), Peter Felser (Strategie), Sonia Ducu, Sidonie Bauer, Sarah Schuler (Beratung), Pam Hügli (Gesamtverantwortung)