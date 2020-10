© zvg

Im Herbst 2020 beginnt für Sanitärplaner und -monteure eine neue Zeitrechnung: Dann treten die neuen Richtlinien «W3/E3» für Hygiene bei Trinkwasserinstallationen in Gebäuden in Kraft. Diese werden vom Schweizerischen Verband des Gas- und Wasserfaches (SVGW) herausgegeben – und sind genauso kompliziert, wie sie klingen. Auch für Profis.Damit die Sanitärplaner und -monteure der Schweiz trotzdem durchblicken, haben die TrinkwasserExperten von Nussbaum ein 3-stufiges Trinkwasserhygienekonzept entwickelt. Dieses wird im Rahmen von kostenlosen Webinaren auf deutsch und französisch vermittelt – und gibt allen das für «W3/E3» nötige Werkzeug in die Hand.Beworben werden die Webinare mit einer auffälligen, crossmedialen Kampagne von Serviceplan: Im Zentrum steht dabei das «glasklare» Konzept von Nussbaum, mit dem Sanitärplaner und -monteure jederzeit den Durchblick behalten. Symbolisiert wird dies durch ein plakatives Visual, auf welchem ein Sanitär durch ein Wasserglas schaut – und sein Auge dadurch vergrössert erscheint.Neben Flyern und POS-Plakaten wird die B2B-Kampagne vorwiegend auf digitalen Kanälen gespielt. Sämtliche Werbemittel führen auf eine Microsite, auf der sich interessierte Sanitärplaner und -monteure mit einem Klick für die kostenlose Webinare anmelden – und danach mit vollem Recht behaupten können: «W3/E3»? Alles klar.