Oscar Gigirey wird Head of Business Development

Oscar Gigirey übernimmt per sofort den Aufbau und die Leitung der neu geschaffenen Business Development Abteilung der Serviceplan Gruppe Schweiz im Zürcher Haus der Kommunikation. Der Sales- und Digitalexperte berichtet in dieser Funktion direkt an Christian Baertschi, CEO und Partner der Serviceplan Gruppe Schweiz.