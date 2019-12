Baertschi war unter anderem für die Werbeagentur Seiler DDB und als Beratungsgruppenleiter für Advico Young & Rubicam tätig. 2002 gründete er die Agentur Spillmann/Felser/Leo Burnett mit. 2005 hob er zusammen mit Flavio Meroni und Sam Bolleter die Werbeagentur BMB in Zürich aus der Taufe. Als die Serviceplan-Gruppe 2012 eine weitere Niederlassung in der Schweiz eröffnen wollte, firmierte Baertschi BMB in Serviceplan Suisse um und wurde Partner und Geschäftsführer.Jetzt hat Baertschi das Verwaltungsratspräsidium von Peter Felser übernommen. Felser zieht sich aus dem Verwaltungsrat zurück und verkauft seine Anteile an der Agentur an CEO Pam Hügli und Raul Serrat, Executive Creative Director bei Serviceplan Suisse.