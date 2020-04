© zVg Serviceplan will Covid-19 mit Poesie begegnen

Die Agenturen der Serviceplan-Gruppe in der Schweiz posten schon seit Beginn des "Lockdown" Mitte März unter dem Motto "My Home is my Office" auf ihrem Instagram-Channel @hausderkommunikation_zurich Beiträge zur Corona-Krise. Nun fordern sie dazu auf, Verse zu schmieden.