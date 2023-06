Gegen Food Waste

Coop und Too Good To Go wollen noch mehr Lebensmittel retten

Coop weitet die Zusammenarbeit mit Too Good To Go aus. Ab sofort sind neben den Coop-Restaurants und den Karma-Shops auch die Coop-Supermärkte in der gesamten Schweiz in der App der Anti-Food-Waste-Organisation enthalten. Coop arbeitet seit 2018 mit …