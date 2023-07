Alissa Alekseeva

Alissa Alekseeva hat als neue CMO und Head of Web3 bei der Kuble AG angeheuert

Alissa Alekseeva ist seit Beginn des Monats neue Chief Marketing Officer (CMO) und Head of Web3 bei der Kuble AG. Die digitale Marketingagentur mit Sitz in Zürich will damit ihre Expertise im Web3 ausbauen.

In ihrer neuen Position soll Alissa Alekseeva die Integration von Web3-Technologien in das Spektrum der Dienstleistungen der Kuble AG leiten und voran