Die ausgesprochenen Kündigungen sind bis zum Ende der Einigung zu sistieren. Für die betroffenen älteren Mitarbeitenden muss eine Lösung gefunden werden, die sie finanziell nicht in die Misere stürzt. Für alle Betroffenen ist ein guter Sozialplan auszuhandeln.



Gemäss SDA-Redaktion zeigte sich d

er Verwaltungsrat nicht bereit, auf den ersten Punkt einzugehen – er hätte einen Einigungsprozess ohne vollendete Tatsachen ermöglicht.

Bei der zweiten und dritten Forderung konnte sich die SDA-Redaktion jedoch nach eigenen Angaben "durchsetzen": Über 60-jährige Mitarbeitende, die die Kündigung erhalten haben oder denen eine solche gedroht hatte, bekommen ein Wiedereinstellungsangebot zu den gleichen Konditionen wie vor der Kündigung. Zusätzlich profitieren alle über 60-jährige Mitarbeitende von einem Kündigungsschutz bis zum ordentlichen Pensionierungsalter. Und f

ür die restlichen betroffenen Mitarbeitenden konnten "entscheidende Verbesserungen im Sozialplan" ausgehandelt werden. So erhalten alle von der Restrukturierung betroffenen Mitarbeitenden einen zusätzlichen Monatslohn, ein Härtefallfonds mit 100.000 Franken wurde eingerichtet, zudem erhalten Mitarbeitende mit Pensenreduktion sowie Stagiaires Vorrang bei aufzufüllenden Vakanzen.

Hier findet sich der von beiden Seiten unterzeichnete Vorschlag der Einigungsstelle im Wortlaut

Sozialpartnerschaft soll institutionalisiert werden

Dennoch seien nicht alle Herausforderungen vom Tisch, heisst es in einer Mitteilung weiter. So fordert die Redaktion in einer Resolution von der neuen Leitung, dass die zukünftige Redaktionskommission bei Keystone-SDA mindestens die gleichen Rechte garantiert bekommt wie die bisherige Redaktionskommission. Darüber hinaus fordert die Redaktion eine Vertretung im Verwaltungsrat. Denn die Diskussion über die zukünftige Strategie darf nicht an den Journalisten vorbei geführt werden. Dazu gehört auch eine offene und transparente Kommunikation über personalrelevante Entscheidungen und ein Konsultationsrecht mit entsprechender Vorlauffrist. Um den Dialog langfristig zu sichern, soll die Sozialpartnerschaft institutionalisiert werden, damit das Unternehmen wieder für Stabilität, Zuverlässigkeit und Qualität steht.