"TV hat nochmals an Relevanz als Informationsmedium zugelegt"

© Screen-up Alexander Duphorn und Frank Zelger sind die Gesichter der Screen-up, die morgen stattfindet

Über 40 TV-Sender präsentieren auf der morgigen Screen-up ihre neuesten Programm-Highlights für die kommende Saison. Im Horizont-Interview blicken die beiden TV-Spitzenmanager Frank Zelger von Admeira und Alexander Duphorn von Goldbach auf den Schweizer TV-Tag und ausgesprochen positiv in die Schweizer TV-Werbezukunft. 87 Prozent der Schweizer Bevölkerung konsumieren TV-Inhalte auf dem grossen Bildschirm und mit VOD und CTV stehen für die Werbeauftraggeber neue TV-Formen mit vielfältigen Werbemöglichkeiten am Start. Ein Gespräch am Vorabend des Events.