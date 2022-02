© zVg.

Die Grundversorgung mit Post- und Zahlungsverkehrsdiensten müsse modernisiert werden. Bis ins Jahr 2030 werde das heutige Angebot weder für die Bevölkerung noch für die Unternehmen zeitgemäss sein. Wegfallen soll etwa die Grundversorgung für die tägliche Zustellung gedruckter Zeitungen. Zu diesem Schluss kommt die Expertenkommission Grundversorgung Post in ihrem Schlussbericht über die Grundversorgung der Zukunft, den sie am 24. Februar 2022 in Bern präsentiert hat.