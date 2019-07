Die schweizweite Kampagne "Zivilcourage zeigen - aber wie?" hat die SKP mit den kantonalen und den größten städtischen Polizeikorps in die Tat umgesetzt. In einer Reihe von zusammen mit einer kleiner Tontechnikfirma produzierten Videos erklären Polizisten, wie Zeugen eines Konflikts oder einer Straftat reagieren sollten, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Die Videobotschaften verbreiten die SKP mit Sitz in Bern und ihre polizeilichen Partner via Social Media, speziell Facebook und Twitter. Sie sind zudem auf der Website zivilcourage-kompass.ch zu finden.

"Zivilcourage zeigen - aber wie?"

Die Filme widmen sich unterschiedlichen Delikten und Situationen, von häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauch bis hin zu Unfällen auf der Autobahn. Sie sollen vermitteln, dass es bei Zivilcourage nicht darum geht, kopflos sein eigenes Leben zu riskieren. Es gelte, in Alltagssituationen hinzuschauen, hilfsbereit zu sein und gegebenenfalls den Notruf 117 zu wählen.Ihre erste Kampagne zum Thema Zivilcourage hatte die SKP 2014 unter dem Titel "Bitte mischen Sie sich ein" gestartet. Dazu gehörten der Kinospot "Rote Karte" und eine Broschüre zum Film.