Media Focus

Der Werbedruck in der Schweiz legt zwar im ersten Quartal 2023 kontinuierlich zu, bleibt aber trotzdem hinter den Werten des Vorjahres zurück

Im März haben die Unternehmen in der Schweiz brutto 572,1 Millionen Franken investiert. Das gegenüber dem Vormonat ein Plus von 30,5 Prozent. dem Vorjahresmonat ist das aber trotzdem ein Minus Gegenüber von 16 Prozent. Und auch in der Bilanz des ersten Quartals steht ein Minus. Zwar haben die Werbeauftraggeber 1,44 Milliarden Schweizer Franken investiert, gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres fehlen trotzdem über 13 Prozent. Was die Zahlen von Media Focus noch verraten.

Von den Ausgaben im März profitieren nicht alle Medien. Am stärksten legt Out of Home zu. Um 15 Prozent auf 78,1 Millionen Schweizer Franken