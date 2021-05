© Media Focus Werbemarkt Trend Mai 2021

Der Werbemarkt in der Schweiz erholt sich etwas von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Mediafocus meldet im April Investitionen der Werbe-Auftraggeber in Höhe von 411,6 Millionen Brutto-Franken. Das ist gegenüber dem Vorjahresmonat ein Plus von 31,3 Prozent. Nimmt man den bisherigen Jahresverlauf als Vergleichsgröße liegt der Werbemarkt aber noch mit 1,45 Milliarden Schweizer Franken um 9 Prozent hinter 2020 zurück. Trotzdem sind die Zeichen einer Erholung nicht zu übersehen.