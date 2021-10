Renee Nijhuis, wieso diese Studie und was ist das? Crossmediale Reichweite ist für viele unserer Partnerinnen und Partner ein zentrales Thema. Diese Studie wird ihnen helfen zu beurteilen, welche Kanäle welche Reichweite erzielen, wie gross die Überschneidungen zwischen den Kanälen sind, demographische Erkenntnisse daraus abzuleiten sowie die Kosteneffizienz der Kanäle zu beurteilen.



© Facebook, GfK

Über Renee Nijhuis Renee arbeitet seit 2015 bei Facebook. Seit 2019 als Marketing Science Partner Switzerland. Zuvor war sie bei Adwise, einer Online Marketing Agentur in den Niederlanden beschäftigt. Sie verfügt über ein Bachelor in Business Administration.

Über Bastian Ruggle Bastian arbeitet seit 2016 bei GfK. Seit 2019 als Sen. Research Consultant / Media Measurement. Zuvor war Bastian bei SPR / Public Relations beschäftigt. Er hat ein Studium liz. Phil. Publizistik absolviert.

Renee Nijhuis: Im ersten Quartal 2022.Bastian Ruggle: Die Panelisten des GfK Crossmedia-Panels willigen ein, dass die von ihnen generierten Kampagnenkontakte im Facebook-Universum mit ihren Panelinfomationen konsolidiert werden. Zusätzlich werden auf Basis ihrer erfragten TV-Nutzung Kontakte zur TV-Kampagne modelliert. Dabei wird die TV-Nutzung sehr detailliert erhoben.Bastian Ruggle: Die angestrebte Stichprobengrösse für die Campaign Performance Analysen beträgt zwischen 7‘000 und 8‘000.Renee Nijhuis: Aktuell reden wir mit den grössten Schweizer Werbeauftraggebern sowie Mediaagenturen. Einige haben bereits Interesse geäussert daran teilzunehmen.Renee Nijhuis: Die GfK ist ein namhafter und zuverlässiger Partner, mit dem wir in unterschiedlichen Märkten auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Zum Beispiel in Deutschland, wo wir viele Kampagnen-Performance-Analysen, Cross-Media-Markenlift- und Media-Mix-Studien durchführen.Bastian Ruggle: Jede Analyse crossmedialer Kampagnen liefert neue Erkenntnisse zu deren Wirkungsweisen. Gerade Kampagnen im Social-Media-Kontext sind ohne die Kooperation mit dem Netzwerk kaum zu erfassen. Daher betrachtet die GfK ein solches Projekt als sehr verheissungsvoll, um die vorhandenen Erfahrungen in diesem Bereich substanziell zu erweitern.Bastian Ruggle: Die Kampagnen sollten eine gewisse Grösse aufweisen. Empfohlen werden deshalb Kampagnen mit einer angestrebten Reichweite von 50-70 Prozent in breiten Zielgruppen, 500 GRP oder mehr sowie einer Dauer von mehr als zwei Wochen.Bastian Ruggle: Werbeauftraggeber erfahren, wie gross die Reichweite ihrer Kampagne für die einzelnen Kanäle ausfällt und welche inkrementelle Reichweite sie über welche Kanäle erzielen können. Sie erhalten zudem Insights darüber, welche Demografien über die verschiedenen Kanäle wie gut erreicht wurden und bei Angabe der Kampagnen-Kosten lässt sich eine Effizienzbetrachtung für die einzelnen Kanäle aufzeigen. Der Aufwand auf Seiten der Auftraggeber ist dabei klein: GfK benötigt die Mediapläne, die geplanten Kampagnen-KPIs und – sofern Effizienz-Betrachtungen gewünscht sind – die Kampagnen-Kosten.Renee Nijhuis: Am besten direkt bei ihrem Facebook Ansprechpartner in der Schweiz.Bastian Ruggle: Eine passiv erfasste TV-Nutzung an den Panelisten würde den Rahmen des Projektes sprengen. Deshalb werden die Panelistinnen und Panelisten zu ihrer TV-Nutzung befragt. Die Befragungsergebnisse differenzieren diese hinsichtlich ihrer Nutzungsintensität eines Senders und einer Zeitschiene. Die GfK verfügt über gute Erfahrungswerte, um diese Nutzungsdifferenzierung in Leistungswerte für TV-Werbeangebote zu transformieren. Diese werden dann anhand von Kampagnenschaltplänen zu Kampagnenleistungswerten umgerechnet.Bastian Ruggle: Die Kontakte mit der Kampagne werden über Cookies von Facebook gemessen und über einen datenschutzkonformen Cleanroom-Matchingprozess mit den Panelteilnehmern verbunden.Bastian Ruggle: Der Crossmedia-Effekt beschreibt in der Regel das Phänomen, dass Kontakte, die aus verschiedenen Mediagattungen stammen, Werbung stärker wirken lassen als Kontakte zu einer Gattung. In unserem Projekt geht es zunächst um die Medialeistung, die sich unterschiedlich auf Zielgruppen verteilt. Dies drückt sich in den spezifischen Kontaktverteilungen der einzelnen Kampagnenkomponenten aus.Renee Nijhuis: Die Studien sind komplett unterschiedlich. Die GfK Studie fokussiert sich auf Reichweite Metriken. Die Screenforce Studie misst Marken Ergebnisse.Renee Nijhuis: Die Studie erlaubt auf repräsentativer Basis einen Einblick, wie Kampagnen in Umfeldern, die sich dem bisher genutzten Mediaforschungsinstrumenten entziehen, arbeiten. Dies auch zusätzlich crossmedial. Dies existiert in dieser Form im Schweizer Markt nicht.Bastian Ruggle: Ja. Wir können Kontaktverteilungen auf Zielgruppenebene für Kampagnen und Medien darstellen und liefern damit das Material, die Erreichbarkeit von Zielgruppen zu bewerten.Bastian Ruggle: Ja, für die einzelnen Kanäle werden die Kontakthäufigkeiten mit der Kampagne ausgewiesen.Bastian Ruggle: Erreichbarkeit beschreibt ein stückweit etwas Zukünftiges und Potenzielles. Wir analysieren konkrete Kampagnen. Dies gibt zunächst Ergebnisse für die Kampagne selbst. Ob diese nun zu verallgemeinern sind, wird sich zeigen. Wir sind aber zuversichtlich, dass unsere Erkenntnisse auch Prognosen erlauben, wenn genug Kampagnen analysiert wurden.Bastian Ruggle: Teil der Analyse ist, die Kontaktverteilung der Kampagne und ihrer Komponenten den Kosten der Schaltungen gegenüberzustellen. So ergeben sich vielfältige Vergleichsmöglichkeiten, die auch schon projektiert sind.Bastian Ruggle: In erster Linie betrachten wir die Kontaktleistung der Kampagne, hier werden die genannten Apps differenziert.Bastian Ruggle: Dies wäre möglich, steht aber zurzeit nicht im Fokus der Studie.Bastian Ruggle: Brand Lift Studien gehen über die aktuell geplante Studie hinaus, da sie die Wirkung von Kontakten auf die Wahrnehmung des Kampagnenobjekts untersuchen. Die CPA-Studie kann bei Bedarf allerdings um diese Komponente erweitert werden.Renee Nijhuis: Sowohl als auch. Ich gehe davon aus, dass wir einzelne Cases mit Auftraggebern publizieren werden. Im Anschluss werden die Ergebnisse in einer aggregierten Studie über alle Teilnehmenden mit anonymisierten Resultaten publiziert.Renee Nijhuis: In Deutschland haben wir bereits mehrere ähniche Studien publiziert.Renee Nijhuis: Ja. Wir werden sie fortlaufend erweitern.