Der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) lud seine Mitglieder und Gäste am Dienstagnachmittag erneut zum traditionellen Jahresmeeting ins StageOne nach Oerlikon ein. Weit über 300 Werbeauftraggeber, Agentur- und Medienvertreter sind dem Ruf zum Spitzentreffen im Schweizer Werbemarkt gefolgt. Nach drei inspirierenden Keynotes zum Tagungsthema Nachhaltigkeit in Marketing und Kommunikation bekam der neue Werber des Jahres, André Hefti CMO von Schweiz Tourismus seinen ersten Auftritt. Im Anschluss fand das grosse Wiedersehen der Werbebranche bei einem exquisiten Stehdinner noch bis in die Nacht hinein statt.

Der Klimawandel ist eines der dringendsten Probleme unserer Zeit und beeinflusst immer mehr das Verhalten der Konsumenten. Deshalb hat der SWA in diesem Jahr das Thema Nachhaltigkeit in Marketing und Kommunikation ins Zentrum gestellt, um alle Partner im Werbemarkt zu inspirieren und zu motivieren. Dabei sind werbende Unternehmen gefordert, einen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft zu leisten. Als Verband will der SWA seine Mitglieder dabei unterstützen, unter anderem mit Informationen und Initiativen. Um den Status quo zur Nachhaltigkeitskommunikation zu ergründen, fand anfangs Jahr bereits eine Marktforschung durch die ZHAW statt, welche vom SWA unterstützt wurde. Ebenfalls beteiligte sich der SWA bei der globale Nachhaltigkeitsstudie des Weltverbands WFA. Wie die neusten Ergebnisse der ZHAW-Studie "Swiss Sustainability Benchmark 2023" zeigen, finden es 57 Prozent der befragten Unternehmen schwierig ihre Nachhaltigkeits-Bemühungen glaubwürdig zu kommunizieren und 40 Prozent fürchten den Vorwurf von Greenwashing. Dies verdeutlicht wie wichtig und aktuell diese Thematik gerade ist. SWA SWA-Präsident Roger Harlacher Roger Harlacher darauf ein wie wichtig die grüne Transformation sei. Dazu brauche es von den Unternehmen Haltung. Und das nicht irgendwann, sondern jetzt, wie es die Swisscom vormacht. Neben der Nachhaltigkeit beschäftigt sich der SWA auch dieses Jahr mit seinen Schlüsselthemen Transparenz, Preise- und Leistungen im Mediageschäft, Sicherheit im Digitalmarkt oder weiteren, unnötigen Werbeeinschränkungen. Im Vorfeld fand die 74. Generalversammlung statt. Dabei konnte der SWA einen neuen Rekord von 209 Mitgliedern vermelden und hat mit Laura Loos von Coca-Cola und Urs Odermatt von l’Oréal Suisse zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt.



Einen aktuellen Case zum Thema Nachhaltigkeit präsentierte Michel Siegenthaler, Head of Commercial & Marketing Management bei Swisscom. Für das Unternehmen ist Nachhaltigkeit kein Trend, sondern bereits seit 25 Jahren Teil der Unternehmenskultur. Obwohl das Unternehmen zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien setzt, den CO 2 Footprint um 80 Prozent reduziert hat und mit einem Second Life Programm gebrauchte Handys weiterverwertet, hatte die Marke gezögert, mit Nachhaltigkeit zu werben. Das Risiko, mit Greenwashing-Vorwürfen konfrontiert zu werden oder das wichtige Feld der Konkurrenz zu überlassen, wurden sorgfältig abgewägt. Schliesslich beschloss man, das Thema Nachhaltigkeit im Telekommunikationsmarkt zu besetzen – mit einer Kampagne, die durchgängig alle Touchpoints miteinbezieht, und sich bewusst durch ihren urbanen Auftritt von anderen Nachhaltigkeitskampagnen unterscheidet. Der Erfolg der Kampagne "Jetzt statt irgendwann" lässt sich zwar nicht direkt im Absatz beziffern, der positive Impact auf die Reputation der Marke ist jedoch deutlich sichtbar.

Zum Abschluss der Vorträge stellte sich der frisch gekürte «Werber des Jahres» André Hefti den Fragen von Johannes Hapig. Der Marketingchef von Schweiz Tourismus wurde vor allem für seine Kommunikation während der Pandemie sowie für die Spots mit internationalen Grössen Roger Federer, Robert De Niro und Anne Hathaway ausgezeichnet, mit denen die Tourismusorganisation mehrere Viral-Hits landete. Zum Thema Nachhaltigkeit verwies Hefti auf das Swisstainable Programm von Schweiz Tourismus und auf die Tatsache, dass die Schweiz als nachhaltiges Reiseland bei renommierten Rankings immer ganz vorne mit dabei ist. Auf die Frage, ob mehr oder weniger Regulation in der Kommunikation zur Sustainability besser ist, antwortete er ganz diplomatisch «so viel wie nötig, so wenig wie möglich» – und fügt dann hinzu: "Orientierung und Transparenz sind wichtiger als Regelungen".



Danach bedankte sich Roland Ehrler, Direktor SWA für die Geduld des Publikums, welches 2 Stunden gebannt den Vorträgen zuhörte und leitete rasant zum exquisiten Stehdinner über. Der beliebte Gästemix von Kunden, Agenturen und Vermarktern sorgte noch lange für viel Gesprächsstoff. Das nächste SWA-Jahresmeeting findet voraussichtlich am 7. März 2024 im StageOne in Zürich statt! Das Wichtigste zur 74. Generalversammlung des SWA Unmittelbar vor dem öffentlichen Jahresmeeting fand die 74. GV des Werbe-Auftraggeberverbands statt. Der SWA kann dabei auf ein intensives und wieder erfolgreiches Jahr zurückblicken. Bei den Mitgliedern sehr gefragt waren erneut die zahlreichen Webinare zu verschiedenen Fachthemen, die Treffen der sechs Expertengruppen sowie der Leader-Event, welcher im Herbst bei Google in Zürich stattfand. Gleichzeitig konnte SWA seine Mitglieder bei allen wichtigen Themen vertreten und sich Gehör verschaffen. Erstmals kann der SWA eine Rekordzahl von 209 aktiven Mitgliedern vermelden. Im letzten Jahr und bis zur Generalversammlung haben sich folgenden Unternehmen dem SWA angeschlossen: Bigler Fleischwaren, Carglass, Ramseier, Twint, Sanitas Troesch, Unilever, VCS, Stadler Form, VZ VermögensZentrum, Eqoy, Coca-Cola, Beyer Uhren, Yuh und Helsana. Weiter wurde Karin Held von Januar Land Rover für weitere 3 Jahre im Vorstand bestätigt und mit Laura Loos von Coca-Cola sowie Urs Odermatt wurden zwei neue Mitglieder in den Vorstand gewählt. Damit zählt der Vorstand insgesamt 12 Mitglieder: Roger Harlacher, (Präsident), Jan De Schepper (Swissquote Bank), Rebekka Iten (Bayer), Roman Reichelt (Credit Suisse), Thomas Schwetje (Coop), Nadine Hess (Migros, MGB), André Hefti (Schweiz Tourismus), Christoph Timm (Swisscom AG) und Heike Kammerer (Nestlé Suisse). Die Geschäftsstelle verantwortet unverändert der Direktor, Roland Ehrler und wird von Deborah Herzig unterstützt.



