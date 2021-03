Weiter heisst es, Spitzenreiter in der KW8 sei am Samstagabend die Reality-Doku "Mein Leben mit 300 Kilo" mit 4.2 Prozent Marktanteil gewesen. Ins Quotengewicht sollen im Frühling drei Blockbuster aus dem Top-Filmprogramm fallen. SWISS1 sicherte sich nämlich die Ausstrahlung der starbesetzten Filme "Mission: Impossible – Rogue Nation" mit Tom Cruise am 26. März 2021 sowie "Deepwater Horizon" mit Mark Wahlberg und "Jack Reacher – Kein Weg zurück", ebenfalls mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Für vielseitige Action auf grossen Schweizer Bildschirmen ist also gesorgt.

