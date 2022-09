© Foto von Amador Loureiro auf Unsplash

Radio Télévision Suisse (RTS) berichtete in der Sendung "Mise au Point" über Zigarettenhersteller Philip Morris. Philip Morris Switzerland (PMS) reicht dagegen Beschwerde ein und warf RTS vor, im Beitrag sei aus einem internen strategischen Dokument zitiert worden. In der Sache ging es um die Frage, ob Interventionen in Interviews transparent gemacht werden dürfen.